В Краснодаре жители 10 улиц остались без света из-за аварии
Происшествия
14.08.2022 18:22
Аварийное отключение произошло в Московском и Восточно-Кругликовском микрорайонах вечером 14 августа.
Из-за повреждения подземного кабеля на Героя Яцкова, 13 оказались обесточены 20 трансформаторных подстанций.
Сейчас света нет на улицах: Зиповской, Котлярова, Карякина, Байбакова, Артюшкова, Аверкиева и Героев Разведчиков.
На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.
В контакт-центре «НЭСКа» уточнили, что света сейчас также нет на улицах: Домбайской, Российской и Солнечной.
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