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В Краснодаре жители 10 улиц остались без света из-за аварии

Происшествия
14.08.2022 18:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhiteli-10-ulits-ostalis-bez-sveta-iz-za-avarii-2
В Краснодаре жители 10 улиц остались без света из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение произошло в Московском и Восточно-Кругликовском микрорайонах вечером 14 августа.

Из-за повреждения подземного кабеля на Героя Яцкова, 13 оказались обесточены 20 трансформаторных подстанций.

Сейчас света нет на улицах: Зиповской, Котлярова, Карякина, Байбакова, Артюшкова, Аверкиева и Героев Разведчиков.

На месте аварии работает бригада энергетиков, сообщает ЕДДС Краснодара.

В контакт-центре «НЭСКа» уточнили, что света сейчас также нет на улицах: Домбайской, Российской и Солнечной.

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