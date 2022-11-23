В Краснодаре жильцы многоэтажки нашли у подъезда труп 78-летней женщины

В Краснодаре жильцы многоэтажки нашли у подъезда труп 78-летней женщины

Видеозапись с места происшествия очевидцы выложили в соцсети 23 ноября. На кадрах видно лежащее на тротуаре у подъезда тело пожилой женщины, накрытое простыней.

Автор видео пояснила, что пенсионерке стало плохо около 9:00, приехавшие медики не смогли помочь, женщина умерла. По словам очевидцев, в ожидании специализированных служб, которые должны были увезти тело, умершая пролежала у подъезда несколько часов.

«Сегодня в 12:50 минут в полицию Краснодара поступило сообщение о скоропостижной смерти местной жительницы 1944 года рождения, проживающей в многоквартирном доме на улице Лавочкина. Предварительно установлено, что женщине стало плохо возле подъезда, после чего она скончалась до приезда скорой помощи. Ее обнаружили соседи, которые сообщили в медучреждение и в полицию», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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