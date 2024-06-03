В Краснодаре женщина в составе ОПГ обманула 128 пенсионеров на 100 млн рублей

В краевом центре завершили расследование уголовного дела по трем статьям в отношении 27-летней жительницы Краснодара.

По данным следствия, с августа 2020 по февраль 2022 года женщина была участницей организованного преступного сообщества, которое похищало деньги пожилых граждан под предлогом выгодного инвестирования в деятельность различных финансовых организаций. В течение 1,5 лет злоумышленники похитили у 128 человек около 100 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. За мошенничество, участие в преступном сообществе и образование юридического лица через подставных лиц женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Основное уголовное дело в отношении организатора и остальных участников сообщества по обвинению в совершении тяжких преступлений находятся в производстве главного следственного управления МВД по региону. Расследование дела продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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