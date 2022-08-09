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В Краснодаре женщина украла цепочку за 230 тыс. рублей у пьяного мужчины, уснувшего на дороге

Происшествия
09.08.2022 16:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zhenshhina-ukrala-tsepochku-za-230-tys-rublej-u-pyanogo-muzhchiny-usnuvshego-na-doroge
В Краснодаре женщина украла цепочку за 230 тыс. рублей у пьяного мужчины, уснувшего на дороге
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Мужчина после отдыха с употреблением алкогольных напитков решил уснуть прямо на проезжей части по улице Суворова в центре Краснодара.

Мимо него проходила 33-летняя местная жительница. Она увидела на его шее золотую цепочку и решила украсть ювелирное украшение. Сумма ущерба составила 230 тыс. рублей.

Полицейские установили личность преступницы и задержали ее по месту жительства на улице Орджоникидзе. Известно, что женщину ранее привлекали к уголовной ответственности за мошенничество.

Она призналась в совершенной краже и рассказала, что сдала золотую цепочку в ломбард за 130 тыс. рублей.

Возбудили уголовное дело. За кражу ювелирного изделия местной жительнице грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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