В Краснодаре женщина пыталась повесить собаку на поводке, снимая это на видео

Видео с издевательствами над животным появилось в краснодарских пабликах, а также в группах, посвященных бультерьерам.

По информации в соцсетях, 43-летняя женщина чуть не задушила собаку из-за ненависти на национальной почве к ее заводчикам. Из питомника собаку она забрала в мае, а заводчикам сказала, что ей одиноко после смерти любимого животного.

«На основании поступившего в полицию заявления о возможном факте жестокого обращения с собакой со стороны ее владелицы в настоящее время проводится доследственная проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение. При выезде на указанный адрес дверь жилища никто не открыл. Устанавливаются личные данные женщины, а также и ныне принимаемые обстоятельства возможного инцидента», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

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