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Семь кабанов насмерть сбил неизвестный на трассе в Кавказском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sem-kabanov-nasmert-sbil-neizvestnyj-na-trasse-v-kavkazskom-rajone
Семь кабанов насмерть сбил неизвестный на трассе в Кавказском районе
Фото t.me/mpr_kk

Авария произошла 29 августа на 13 км трассы Кропоткин — Темижбекская в Кавказском районе.

По предварительным данным, кто-то задавил семь кабанов и скрылся с места происшествия. Звери погибли на месте, их тела обнаружили на обочине дороги.

По факту происшествия главный государственный инспектор отдела охотнадзора минприроды Краснодарского края направил заявление в полицию для установления личности виновника ДТП, причинившего особо крупный ущерб РФ.

«Ведомство напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными, особенно на дорогах, проходящих вблизи особо охраняемых природных территорий, лесных массивов, где велика вероятность встречи с дикими животными», — сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Краснодарского края.

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