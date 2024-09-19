Обещая заработки на крипте, мошенник обобрал краснодарку на 2,7 млн рублей

В полицию Краснодара обратилась 36-летняя местная жительница с сообщением о мошенничестве под предлогом дополнительного заработка на криптобирже.

Выяснили, что женщина познакомилась в соцсетях с мужчиной, который рассказал ей о гарантированном высоком доходе на инвестициях. Собеседник заявил, что научит новую знакомую всем тонкостям работы с криптобиржей.

Краснодарка доверилась интернет-другу и перевела ему 50 тыс. рублей в качестве первого взноса, а после — кредитные 2,7 млн рублей. Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранители проводят необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание преступников.

«Не перечисляйте деньги незнакомцам. Если вам гарантируют доход значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, или предлагают заработать большие деньги на участии в биржевых торгах или спортивных событиях, помните — так действуют мошенники! Прежде чем предпринимать какие-либо действия, почитайте в интернете отзывы, посоветуйтесь с родными, друзьями, знакомыми — всеми, к кому вы можете обратиться за помощью и советом», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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