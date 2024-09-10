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Минздрав РФ предупредил о новой мошеннической схеме с фейковым приложением

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/minzdrav-rf-predupredil-o-novoj-moshennicheskoj-sheme-s-fejkovym-prilozheniem
Минздрав РФ предупредил о новой мошеннической схеме с фейковым приложением
Фото freepik.com

Аферисты напрямую звонят гражданам и убеждают их установить новое «приложение Минздрава».

Якобы мобильный сервис помогает вернуть часть средств за недавние медицинские обследования.

В «приложении» открывается форма для ввода данных, в числе которых — полная информация о банковской карте.

«Обращаем ваше внимание, что у Минздрава России нет никаких специальных приложений. Все цифровые сервисы доступны на едином портале госуслуг. Будьте бдительны и не передавайте никому данные ваших банковских карт! Мошенники могут представляться сотрудниками банка, Минздрава и других министерств, ОМС», — сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

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