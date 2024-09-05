Более 3 млн рублей перевел аферистам из мессенджера доверчивый житель Краснодара

В полицию Краснодара обратился местный житель и сообщил, что стал жертвой интернет-мошенников.

По предварительным данным, в мессенджере с 51-летним мужчиной связались якобы сотрудники правоохранительных органов и Центробанка. Злоумышленники под предлогом сохранности денежных средств убедили его взять в банке два кредита на общую сумму 3 млн 130 тыс. рублей. Затем аферисты попросили краснодарца перевести все деньги на указанный ими счет.

Пострадавший сделал все, о чем просили мошенники. После получения денежных средств они перестали выходить на связь, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Полиция Краснодара напоминает: если неизвестные пытаются каким-либо образом завладеть вашими деньгами или любыми кодами, стоит положить трубку, все обдумать и самостоятельно перезвонить в свой банк.

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