В Краснодаре женщина незаконно продала дом мужа за 15 млн рублей при разводе

Мужчина обратился в отдел полиции с заявлением о мошеннических действиях супруги.

Житель поселка Знаменского сообщил, что его жена незаконно реализовала принадлежащие ему частный дом и земельный участок, которые он получил по наследству от родителей.

Правоохранители установили, что между супругами действовал брачный договор, согласно которому имущество, приобретенное до заключения брака, разделу не подлежало. Однако во время бракоразводного процесса женщина продала своей знакомой дом и участок мужа за 15 млн рублей, используя ранее выданную доверенность.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимую 46-летнюю краснодарку по подозрению в мошенничестве. Женщина призналась в совершении сделки купли-продажи, однако не объяснила, где сейчас находятся средства, полученные от реализации домовладения.

Сейчас женщина вместе с двумя детьми по-прежнему живет в проданном доме, ссылаясь на согласие нового собственника, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

