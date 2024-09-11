В Краснодаре желаемый уровень МРОТ среди горожан вырос до 51,1 тыс. рублей

Тем временем желаемый МРОТ москвичей за этот же период вырос на 33% и сейчас составляет 60 тыс. 200 рублей, при этом средняя заработная плата в столице — 29,3 тыс.

МРОТ немного меньше, чем в Москве, хотят жители Хабаровска — 56 тыс. рублей, и Санкт-Петербурга — 55 тыс. 800 рублей.

Жители Владивостока хотели бы получать не меньше 55 тыс. 700 рублей, а Екатеринбурга — 53 тыс. 400.

Самые низкие ожидания по МРОТ отмечают среди рязанцев — 45 тыс. 800 рублей, а также кировчан и липчан — по 46 тыс. 700 рублей, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Опрос был проведен среди жителей российских городов с населением более 500 тыс. человек. Всего было опрошено 27,5 тыс. респондентов.

Читайте также: каждый четвертый житель Краснодара сожалеет об оформлении кредита.