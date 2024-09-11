В Краснодаре желаемый уровень МРОТ среди горожан вырос до 51,1 тыс. рублей
Почти за год у жителей крупных городов России увеличились требования к уровню минимального размера оплаты труда. Так, с декабря 2023 года желаемый МРОТ в Краснодаре вырос на 10 тыс. рублей — до 51 тыс. 100 рублей.
Тем временем желаемый МРОТ москвичей за этот же период вырос на 33% и сейчас составляет 60 тыс. 200 рублей, при этом средняя заработная плата в столице — 29,3 тыс.
МРОТ немного меньше, чем в Москве, хотят жители Хабаровска — 56 тыс. рублей, и Санкт-Петербурга — 55 тыс. 800 рублей.
Жители Владивостока хотели бы получать не меньше 55 тыс. 700 рублей, а Екатеринбурга — 53 тыс. 400.
Самые низкие ожидания по МРОТ отмечают среди рязанцев — 45 тыс. 800 рублей, а также кировчан и липчан — по 46 тыс. 700 рублей, говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.
Опрос был проведен среди жителей российских городов с населением более 500 тыс. человек. Всего было опрошено 27,5 тыс. респондентов.
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