Опрос: каждый четвертый житель Краснодара сожалеет об оформлении кредита
Такие сведения получил сервис SuperJob, проведя опрос среди экономически активного населения Краснодара.
Так, за последний год чаще всего краснодарцы брали потребительские кредиты на покупку автомобиля или мотоцикла — об этом рассказали 16% опрошенных. Меньше — 14% — оформляли его на покупку дома или квартиры, по 11% — на приобретение образовательных курсов и смартфонов.
Еще 7% ответили, что брали кредит на оплату медицинских услуг, по 5% — на покупку недвижимости, бытовой техники, строительство или отпуск.
Реже всего, но все же оформляли кредиты, на покупку одежды и мебели — 4%. Также краснодарцы брали кредит на проведение каких-либо торжеств, сборы детей в школу, открытие бизнеса и даже покупку спортснаряжения.
При этом каждый четвертый опрошенный краснодарец признался, что сожалеет об оформлении потребительского кредита в банке, а каждый второй (51%) — убежден, что сделанная в кредит покупка была оправданной. К слову, чаще всего горожане сожалеют о решении взять кредит на оплату курсов (32%) и ремонт (27%).
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