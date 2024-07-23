Опрос: треть жителей Кубани вынуждены работать во время своего отпуска

Популярное рекрутинговое агентство выяснило, что 75% жителей Краснодарского края приходится работать во время своего отпуска.

Чаще всего сотрудники не могут отказаться от работы из-за проблемы с делегированием, повышенного чувства ответственности и большой нагрузки.

Так, 33% работающих кубанцев берут отпуск раз в год и реже. Еще 12% ответили, что не помнят, когда отдыхали в последний раз. При этом половина занятых респондентов ходит в отпуск 2-3 раза в год.

Реже всего на отдых уходят работники бухгалтерии и финансового сектора, а также специалисты по продажам и обслуживанию клиентов, а чаще всего — административный персонал и IT-специалисты.

Из всех опрошенных респондентов 55% кубанцев отмечают, что работа в отпуске влияет на их физическое и эмоциональное состояние — у них не получается отдохнуть.