В Краснодаре завершился городской чемпионат по ударно-борцовскому стилю

Видео канала «Кубань 24»

Соревнования открытые — помимо спортсменов из пяти районов Кубани за медали сражались представители еще трех регионов страны.

В Ставропольском крае и Адыгее большинство спортсменов занимаются разными видами единоборств. Борцы из Ростовской области концентрируются только на УБС. Их оппоненты считают, в этом есть свои плюсы.

«Есть плюс, что УБС проходит достаточно часто по многим городам. Из-за этого люди очень быстро набираются опыта и делают себе звания, разряда, мастера спорта. Поэтому им гораздо легче потом попасть на какие-то другие соревнования», — рассказал участник чемпионата Краснодара по ударно-борцовскому стилю Доминик Чайка.

В ударно-борцовский стиль входят элементы нескольких видов единоборств. Прежде всего, это ММА, тайский бокс и кикбоксинг. Но, конечно, есть здесь и свои особенности. Например, поединки могут проходить как в ринге, так и на татами. Выступать можно в любой одежде. Есть и другие нюансы.

«Технические правила все прописаны в регламенте. У нас однобалльная система. Что одинарный удар в голову или корпус, точечный акцентированный удар — это один балл. За проведение болевого или удушающего также считается один балл», — сказал президент федерации ударно-борцовского стиля Краснодарского края Святослав Медведев.

За медали открытого чемпионата Краснодара боролись 170 человек в 9 возрастных категориях. Возраст спортсменов — от 6 лет и старше. В общекомандном зачете лучшими стали борцы из Абинска. Серебро — у краснодарцев. Бронза досталась представителям Ростова-на-Дону и станицы Каневской.

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