Кубанскую сборную по киокусинкай на первенстве России представили 70 спортсменов

Видео канала «Кубань 24»

Всего на турнир в Сочи приехали 450 каратистов из 25 регионов страны.

Отбирались они на региональном первенстве в станице Динской. В сумме хозяева завоевали 45 медалей. Из них 18 золотых, 10 серебряных и 17 бронзовых. Кубанцы уверенно выиграли командный зачет. Киокусинкай в крае активно развивается. Кубанские старты собирают больше 300 участников, сильные спортсмены есть в 11 районах.

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