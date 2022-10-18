Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Кубанскую сборную по киокусинкай на первенстве России представили 70 спортсменов

Спорт
18.10.2022 12:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskuyu-sbornuyu-po-kiokusinkaj-na-pervenstve-rossii-predstavili-70-sportsmenov
Видео канала «Кубань 24»

Всего на турнир в Сочи приехали 450 каратистов из 25 регионов страны.

Отбирались они на региональном первенстве в станице Динской. В сумме хозяева завоевали 45 медалей. Из них 18 золотых, 10 серебряных и 17 бронзовых. Кубанцы уверенно выиграли командный зачет. Киокусинкай в крае активно развивается. Кубанские старты собирают больше 300 участников, сильные спортсмены есть в 11 районах.

Читайте также: кубанские самбисты завоевали четыре золота на первенстве мира в Армении.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В центре Ейска военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку
В центре Ейска военный самолет рухнул на жилую девятиэтажку
Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до 4 человек, еще 6 жильцов пропали без вести
Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до 4 человек, еще 6 жильцов пропали без вести
Военное управление СК возбудило уголовное дело по факту крушения самолета в Ейске
Военное управление СК возбудило уголовное дело по факту крушения самолета в Ейске
В Кореновском районе участковый уполномоченный полиции спас семью от отравления газом
В Кореновском районе участковый уполномоченный полиции спас семью от отравления газом
Момент крушения самолета в Ейске попал на видео
Момент крушения самолета в Ейске попал на видео
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Ейске полностью потушили пожар в многоэтажке, на которую упал самолет
  2. В Краснодарском театре драмы прошла премьера «Двойника» по Достоевскому. Фоторепортаж
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. Из арматуры и бетона: в нацпарке Сочи демонтировали странные шары
  5. В горах Сочи зимой откроют две новые горнолыжные трассы
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях