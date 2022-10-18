Кубанскую сборную по киокусинкай на первенстве России представили 70 спортсменов
Спорт
18.10.2022 12:21
Всего на турнир в Сочи приехали 450 каратистов из 25 регионов страны.
Отбирались они на региональном первенстве в станице Динской. В сумме хозяева завоевали 45 медалей. Из них 18 золотых, 10 серебряных и 17 бронзовых. Кубанцы уверенно выиграли командный зачет. Киокусинкай в крае активно развивается. Кубанские старты собирают больше 300 участников, сильные спортсмены есть в 11 районах.
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