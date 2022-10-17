Кубанские самбисты завоевали четыре золота на первенстве мира в Армении

Видео канала «Кубань 24»

Молодежное первенство мира по самбо проходило 14-16 октября в Ереване.

Победили Валерия Козлова из Тихорецка, армавирец Аслан Абазов и анапчанка Валерия Нижегородова. Еще одно золото у Рустама Хатхоху из Лабинска, также серебро у его землячки Дарьи Приймак.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», кубанские самбисты выступят на первенстве мира в Ереване.