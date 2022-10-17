Кубанские самбисты завоевали четыре золота на первенстве мира в Армении
Спорт
17.10.2022 21:22
Молодежное первенство мира по самбо проходило 14-16 октября в Ереване.
Победили Валерия Козлова из Тихорецка, армавирец Аслан Абазов и анапчанка Валерия Нижегородова. Еще одно золото у Рустама Хатхоху из Лабинска, также серебро у его землячки Дарьи Приймак.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», кубанские самбисты выступят на первенстве мира в Ереване.
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