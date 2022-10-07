Кубанские самбисты выступят на первенстве мира в Ереване

Видео канала «Кубань 24»

На первенстве мира по самбо в Армении выступят пятеро кубанских спортсменов.

Среди кадетов выступят четыре представителя Краснодарского края — спортсмены, которым от 14 до 16 лет. Еще один самбист поборется за медали в возрастной категории от 18 до 20 лет.

«Валерия Козлова — это прекрасный ребенок. Ей 14 лет, она среди 16-летних выиграла и Спартакиаду России, и, соответственно, Россию. Ну и, конечно, Аслан Абазов. Среди молодежи до 20 лет, 88 кг, он в великолепном стиле выиграл первенство России. Все встречи, даже финал, с явным преимуществом», — сказал президент федерации дзюдо и самбо Краснодарского края Рудольф Бабоян.

Помимо Валерии Козловой из Тихорецкого района и армавирца Аслана Абазова Кубань в столице Армении представят Дарья Приймак и Рустам Хатхоху из Лабинска, а также анапчанка Валерия Нижегородова. Выступят самбисты на первенстве мира в нейтральном статусе. Временный запрет министерства спорта Российской Федерации на проведение сборов и соревнований за рубежом принять участие в соревнованиях не помешает.

«Действительно, мы показали, где мы участвуем, в каком статусе. Что принято такое решение сборной команды России, допущена до первенства мира по всем возрастам. Поэтому наша команда допущена, и сегодня мы готовимся для того, чтобы достойно выступить», — сказал президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.

В столицу Армении участники первенства мира прибудут 13 октября. Первые схватки начнутся на следующий день. Финальные поединки запланированы на 16 октября.