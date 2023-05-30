В Краснодаре завершили восстановление многоэтажки, поврежденной после атаки беспилотников

Речь идет о пятиэтажном жилом доме на улице Гаражной, 77/1. Рано утром 26 мая возле него упали два беспилотника.

«Завершили все работы в пятиэтажке на Гаражной. Где было необходимо, заменили окна, межкомнатные и входные двери», — написал в Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов.

Глава города отметил, что в этом доме также привели в порядок цоколь и стены подъезда. С территории многоэтажки вывезли весь мусор.

Кроме того, сейчас продолжается восстановление поврежденной кровли в соседнем частном доме, который также пострадал после атаки беспилотников. Житель дома пока переехал к родственникам. Власти Краснодара держат с ним связь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 26 мая в Краснодаре на улице Морской возле пересечения с Гаражной упали два беспилотника. В результате происшествия никто не пострадал. Повреждения получили офисное здание, многоэтажка и частный дома.