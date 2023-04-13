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В Краснодаре завершили строительство трех детских садов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zavershili-stroitelstvo-treh-detskih-sadov
В Краснодаре завершили строительство трех детских садов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Три детских сада достроили в районе улиц Россинского и Батуринской, а также в станице Елизаветинской и на улице Тупиковой в хуторе Ленина.

По данным департамента строительства Краснодарского края, детсады уже получили заключения о соответствии. Сейчас готовится документация для получения актов ввода в эксплуатацию.

Детсады в хуторе Ленина и станице Елизаветинской построили в рамках госпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры». Детсад на Россинского и Батуринской —нацпроекта «Демография».

Активное строительство социальных объектов в регионе ведется по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», детский сад в районе улиц имени Кирилла Россинского и Батуринской рассчитан на 350 мест. В детсаду разместят медицинский и процедурный кабинеты, буфетную, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога, а также групповые и спальные комнаты. На территории оборудовали детские игровые площадки.

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