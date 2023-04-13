В Краснодаре завершили строительство трех детских садов
Три детских сада достроили в районе улиц Россинского и Батуринской, а также в станице Елизаветинской и на улице Тупиковой в хуторе Ленина.
По данным департамента строительства Краснодарского края, детсады уже получили заключения о соответствии. Сейчас готовится документация для получения актов ввода в эксплуатацию.
Детсады в хуторе Ленина и станице Елизаветинской построили в рамках госпрограммы «Развитие общественной инфраструктуры». Детсад на Россинского и Батуринской —нацпроекта «Демография».
Активное строительство социальных объектов в регионе ведется по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», детский сад в районе улиц имени Кирилла Россинского и Батуринской рассчитан на 350 мест. В детсаду разместят медицинский и процедурный кабинеты, буфетную, музыкальный и спортивный залы, кабинеты логопеда и психолога, а также групповые и спальные комнаты. На территории оборудовали детские игровые площадки.
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