В Краснодаре завершили строительство специализированной BMX-трассы
Спорт
02.12.2022 15:45
Первая в регионе BMX-трасса появилась на улице Обрывной в микрорайоне Дубинка. Ее строительство корректировали на каждом этапе с учетом мнения тренеров и спортсменов.
«Сегодня был на первой для Краснодара и всего края специализированной BMX-трассе. Работы по обустройству уже завершены. В формате открытой тренировки виражи опробовали воспитанники спортшколы №4», — написал в Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов.
Глава города подчеркнул, что новая трасса стала долгожданной для спортсменов. Прежнюю BMX-трассу тренеры отсыпали своими руками.
Протяженность специализированного маршрута составила более 370 м. В ближайшее время объект оснастят освещением, видеонаблюдением, велодорожкой. Там установят мягкие ограждения, стартовую систему, фотофиниш и светодиодное табло.
Читайте также: велодорожка превратились в парковку: мэр Краснодара поручил навести порядок на улице Чапаева.
Популярные новости
- Рост тарифов ЖКХ: на сколько подорожают свет, вода и газ в Краснодаре с 1 декабря
- Перетягивание языка — Ваши близкие участвуют в СВО? Осторожнее в соцсетях и мессенджерах!
- В Сочи мужчина погиб, сорвавшись с крыши пятиэтажки
- В Новороссийске хирурги восстановили кости лица пациенту, упавшему с электросамоката
- В Армавире мужчина наладил производство оружия и боеприпасов в подпольной мастерской
- В Сочи недостроенный многоэтажный дом передали Фонду развития территорий