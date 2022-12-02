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В Краснодаре завершили строительство специализированной BMX-трассы

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zavershili-stroitelstvo-spetsializirovannoj-bmx-trassy
В Краснодаре завершили строительство специализированной BMX-трассы
t.me/emnaumov/

Первая в регионе BMX-трасса появилась на улице Обрывной в микрорайоне Дубинка. Ее строительство корректировали на каждом этапе с учетом мнения тренеров и спортсменов.

«Сегодня был на первой для Краснодара и всего края специализированной BMX-трассе. Работы по обустройству уже завершены. В формате открытой тренировки виражи опробовали воспитанники спортшколы №4», — написал в Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов.

Глава города подчеркнул, что новая трасса стала долгожданной для спортсменов. Прежнюю BMX-трассу тренеры отсыпали своими руками.

Протяженность специализированного маршрута составила более 370 м. В ближайшее время объект оснастят освещением, видеонаблюдением, велодорожкой. Там установят мягкие ограждения, стартовую систему, фотофиниш и светодиодное табло.

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