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В Краснодаре завершили строительство школы в Новознаменском

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zavershili-stroitelstvo-shkoly-v-novoznamenskom
В Краснодаре завершили строительство школы в Новознаменском
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Школа на улице Демидовской откроется 1 сентября.

Новая школа примет 158 школьников, из которых 96 — первоклассники.

Образовательное учреждение рассчитано на 300 мест. Общая площадь участка — 13,6 тыс. кв. м, здания — 10, тыс. м. Для начальных классов в школе предусмотрели трехэтажный блок.

В учебном заведении также оборудовали актовый зал на 200 мест, столовую на 150 мест и спортзал. На территории сделали площадки для волейбола, баскетбола, гимнастики и других подвижных видов спорта. Педагогический состав школы уже укомплектован, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в школы Кубани 1 сентября пойдут 780 тыс. учеников.

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