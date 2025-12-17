В Краснодаре завершили строительство самого большого в городе детского сада

Новый детский сад в поселке Знаменском рассчитан на 380 мест. Его готовят к вводу в эксплуатацию. Открыть планируют в 2026 году.

В детском саду будет 21 группа для детей разных возрастов, в том числе ясельные группы на 60 детей.

«По поручению губернатора мы предусматриваем больше мест в детсадах для самых маленьких. Это дает мамам с детьми возможность работать», — сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов в своих соцсетях.

Садик построили в рамках проекта комплексного развития территорий. Во дворе для каждой из групп установили теневые навесы, площадки для игр и занятий спортом на свежем воздухе.

На первом этаже здания оборудованы пищевой и медицинский блоки, прачечная, технические помещения. На втором — музыкальный и спортивные залы, кабинеты логопеда и психолога. Кроме того, в саду сделали два лифта для маломобильных посетителей. Организовали систему безопасности, она включает пост охраны, видеонаблюдение и тревожную кнопку.

«Садик откроется в следующем году. С одной стороны от него уже работает школа на 1 тыс. 550 мест, а с другой строится будущая поликлиника. Таким образом в поселке формируем полноценный социальный кластер», — сообщил глава города.

Читайте также: новый детский сад на 180 мест открыли в Прикубанском округе Краснодара.

Подпишись, здесь всегда интересно.