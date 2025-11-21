Новый детский сад на 180 мест открыли в Прикубанском округе Краснодара
Начал работать новый детский сад на улице им. Героя Владислава Посадского. Об открытии дошкольного учреждения 21 ноября сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.
Дошкольное учреждение рассчитано на 180 детей. В частности, в нем есть одна ясельная группа и восемь групп для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В саду есть кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, их оснастили современным диагностическим оборудованием. Специалисты смогут работать с детьми через игру. Кроме того, воспитатели смогут вместе с детьми создавать мультфильмы и организовывать театральные выступления.
Также в саду оборудовали спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет и пищеблок. Установили мультимедийное оборудование. Дети смогут учиться играть в шахматы, изучать правила дорожного движения. Есть на территории учреждения даже мини-музей «Мой край — моя звезда».
Сад находится под круглосуточной охраной. В нем ведется видеонаблюдение, есть тревожная кнопка, сообщил Наумов в своем Telegram-канале.
Читайте также: в Новороссийске после капремонта открылся детский сад №15. Зданию садика 125 лет, и когда-то здесь находился «Дом доходный Педино», где останавливался Самуил Маршак.