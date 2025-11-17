В Новороссийске после капремонта открылся детский сад №15

Учреждение рассчитано на 150 воспитанников, а здание само по себе — часть истории города.

Зданию 125 лет, и когда-то здесь находился «Дом доходный Педино», где останавливался Самуил Маршак. При ремонте удалось сохранить архитектурную ценность старинного строения, обеспечить безопасность и создать современные условия для детей.

Глава города Андрей Кравченко подчеркнул, что здание несет в себе историческую энергию, а от педагогов и руководства сада зависит, как эта история будет жить дальше.

На территории сада — три корпуса общей площадью почти 2 тыс. кв. м. Стоимость реконструкции составила 165 млн рублей, из них 65 млн выделили из краевого бюджета. Обновленный сад стал не просто удобным и современным, но и по-настоящему связующим звеном между прошлым и будущим города.

