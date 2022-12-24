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В Краснодаре завершили строительство кабинета ВОП в Прикубанском округе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zavershili-stroitelstvo-kabineta-vop-v-prikubanskom-okruge
В Краснодаре завершили строительство кабинета ВОП в Прикубанском округе
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Кабинет врача общей практики появился на улице Ивана Бовкуна в активно застраивающемся районе на северо-востоке краевой столицы. Его построили в рамках краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Новый социальный объект уже ввели в эксплуатацию. Кабинет рассчитан на 64 посещения в смену. Его оснастили процедурной, комнатой матери и ребенка, а также кабинетами для педиатра, медсестры, консультаций и прививок.

«Социальный объект востребован в этом районе, ведь врач должен быть рядом с тем местом, где живут люди. И кабинет врача общей практики решает этот вопрос», — написал в Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов.

Он отметил, что офис врача общей практики примет первых посетителей в следующем году. Новое медучреждение передадут в ведение краевого минздрава.

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