В Краснодаре завершили строительство кабинета ВОП в Прикубанском округе
Общество
24.12.2022 13:42
Кабинет врача общей практики появился на улице Ивана Бовкуна в активно застраивающемся районе на северо-востоке краевой столицы. Его построили в рамках краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения».
Новый социальный объект уже ввели в эксплуатацию. Кабинет рассчитан на 64 посещения в смену. Его оснастили процедурной, комнатой матери и ребенка, а также кабинетами для педиатра, медсестры, консультаций и прививок.
«Социальный объект востребован в этом районе, ведь врач должен быть рядом с тем местом, где живут люди. И кабинет врача общей практики решает этот вопрос», — написал в Telegram мэр Краснодара Евгений Наумов.
Он отметил, что офис врача общей практики примет первых посетителей в следующем году. Новое медучреждение передадут в ведение краевого минздрава.
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