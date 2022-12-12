Филиал поликлиники № 11 открыли в Краснодаре

Новое отделение поликлиники № 11 появилось на улице Лавочкина в Пашковском жилом массиве.

«Открыли долгожданное подразделение поликлиники №11 в Краснодаре. Это очень важный медицинский объект — он находится в активно развивающемся микрорайоне и будет обслуживать около 30 тыс. человек», — написала вице-губернатор Кубани Анна Минькова в Telegram.

Она отметила, что в новом филиале поликлиники пациентов будут принимать восемь участковых терапевтов, а также кардиологи, отоларингологи, хирурги, онкологи, неврологи, эндокринологи, окулисты и дерматовенерологи. Учреждение оснастили современным медицинским оборудованием.

По словам Миньковой, в следующем году в этом же здании планируют открыть отделение детской горбольницы.

Читайте также: в 2023 году в Краснодарском крае достроят восемь поликлиник.