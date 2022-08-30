В Краснодаре завершили строительство дороги к самой большой школе в ЮФО

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Дорогу на улице Конгрессной сделали для комфортного подъезда к школе на 1 тыс. 875 мест, самой большой в ЮФО. Школа откроется 1 сентября.

По словам замглавы Краснодара Владимира Архипова, протяженность четырехполосной дороги, которая связывает улицу Конгрессную с новой школой, — 1,2 км. По обеим сторонам дороги обустроили тротуары и установили освещение. Вблизи школы построили автобусную остановку.

Строительство дороги начали летом, срок окончания по контракту — конец сентября. Однако завершить строительство удалось с опережением сроков, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: с 1 сентября в Краснодаре запустят новый автобусный маршрут № 91.