В Краснодаре завершили строительство дороги к самой большой школе в ЮФО
Общество
30.08.2022 15:53
Дорогу на улице Конгрессной сделали для комфортного подъезда к школе на 1 тыс. 875 мест, самой большой в ЮФО. Школа откроется 1 сентября.
По словам замглавы Краснодара Владимира Архипова, протяженность четырехполосной дороги, которая связывает улицу Конгрессную с новой школой, — 1,2 км. По обеим сторонам дороги обустроили тротуары и установили освещение. Вблизи школы построили автобусную остановку.
Строительство дороги начали летом, срок окончания по контракту — конец сентября. Однако завершить строительство удалось с опережением сроков, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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