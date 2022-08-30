Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

С 1 сентября в Краснодаре запустят новый автобусный маршрут № 91

Общество
30.08.2022 15:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/s-1-sentyabrya-v-krasnodare-zapustyat-novyj-avtobusnyj-marshrut-91
С 1 сентября в Краснодаре запустят новый автобусный маршрут № 91

На новом маршруте № 91 «Улица Семигорская — улица Академика Королева» будет работать восемь автобусов.

Маршрут проходит вблизи трех школ: № 17-Ф, № 94 и № 102. Ученикам этих школ выдали бесплатные проездные на 50 поездок.

«Краснодар присоединился к городам, которые поэтапно переходят на новую систему организации пассажирских перевозок — так называемые брутто-контракты. Сейчас на такую модель организации перевозок уже переведены маршруты № 19 и № 91. Рассчитываем, что такая система работы с перевозчиками и пассажирами докажет свою эффективность», — сказал замглавы Краснодара Владимир Архипов.

Автобусы будут ходить с 1 сентября с 7:00 до 20:05. Планируется, что в часы пиковых нагрузок интервал составит не более 10 минут.

Остановки организовали на «ЖК «Вилла Роз», «Улица Академика Королева», «Улица Баррикадная», «Улица 16-й Полевой участок», «Школа», «Улица Куликова Поля», «Улица Тверская», «Улица Миронова», «Улица 1-го Мая», «Рынок», «Улица Бигдая», «КП «Изумрудный город», «Улица Командорская», «Школа 17-Ф» и «Семигорская».

Также с 1 сентября изменится схема движения автобусов № 32  и № 78. Они будут заезжать к новой школе на улице Конгрессной, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре из-за ремонта переезда изменится график движения семи трамваев.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
В аэропорту Сочи пассажир пытался провезти через границу более 25,3 тыс. долларов
В аэропорту Сочи пассажир пытался провезти через границу более 25,3 тыс. долларов
На пляже в Сочи спасли тонущую женщину
На пляже в Сочи спасли тонущую женщину
В Краснодаре проект Южного скоростного периметра отправили на доработку
В Краснодаре проект Южного скоростного периметра отправили на доработку
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. В Сочи до конца 2022 года число зарядных станций для электрокаров увеличат втрое
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
  6. Власти РФ с 30 августа сократили зону ограничения полетов на юге
Прямой эфир
Мы в соцсетях