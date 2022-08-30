С 1 сентября в Краснодаре запустят новый автобусный маршрут № 91

С 1 сентября в Краснодаре запустят новый автобусный маршрут № 91

На новом маршруте № 91 «Улица Семигорская — улица Академика Королева» будет работать восемь автобусов.

Маршрут проходит вблизи трех школ: № 17-Ф, № 94 и № 102. Ученикам этих школ выдали бесплатные проездные на 50 поездок.

«Краснодар присоединился к городам, которые поэтапно переходят на новую систему организации пассажирских перевозок — так называемые брутто-контракты. Сейчас на такую модель организации перевозок уже переведены маршруты № 19 и № 91. Рассчитываем, что такая система работы с перевозчиками и пассажирами докажет свою эффективность», — сказал замглавы Краснодара Владимир Архипов.

Автобусы будут ходить с 1 сентября с 7:00 до 20:05. Планируется, что в часы пиковых нагрузок интервал составит не более 10 минут.

Остановки организовали на «ЖК «Вилла Роз», «Улица Академика Королева», «Улица Баррикадная», «Улица 16-й Полевой участок», «Школа», «Улица Куликова Поля», «Улица Тверская», «Улица Миронова», «Улица 1-го Мая», «Рынок», «Улица Бигдая», «КП «Изумрудный город», «Улица Командорская», «Школа 17-Ф» и «Семигорская».

Также с 1 сентября изменится схема движения автобусов № 32 и № 78. Они будут заезжать к новой школе на улице Конгрессной, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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