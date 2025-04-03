В Краснодаре завершили строительство детсада на «Патриках»

Новое дошкольное учреждение на 280 мест появилось в жилом комплексе «Патрики» на улице Старокубанской.

Общая площадь трехэтажного здания — более 6 тыс. кв. м. В каждой группе есть свои спальные, раздевалки, санузлы, буфетные и игровые зоны. Также в детском саду обустроили залы для занятий музыкой и физкультурой, медпункт, классы для подготовки к школе, кабинеты логопеда и психолога.

На территории учреждения благоустроили прогулочные зоны с теневыми навесами, каждую площадку оснастили игровым и спортивным оборудованием.

Детский сад получил положительное заключение о соответствии требованиям проектной документации. Сейчас готовят пакет документов для получения разрешения на ввод учреждения в эксплуатацию, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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