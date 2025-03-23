Мэр Краснодара оценил готовность строящихся школы и детсада на улице Обрывной

Глава краевого центра Евгений Наумов 22 марта посетил стройплощадки на улице Обрывной около лесопарка Красный кут и проверит ход строительства социальных объектов.

Мэр Краснодара уточнил, что школа на 1 тыс. 550 мест откроется уже в следующем году. Сейчас ее готовность составляет 48%. В ней предусмотрели два актовых зала, а также два спортивных и один тренажерный. Кроме того, в новой школе будут свой музей, хореографическая студия и две столовые.

Находящийся рядом со школой детсад готов на 34%. Его планируют достроить к началу следующего года. Дошкольное учреждение будет состоять из двух блоков и сможет принять около 30 детских групп.

«Застройщик идет по заявленным срокам», — написал Наумов в Telegram.

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В детских садах на улицах 2-й Ямальской на 250 мест и Командорской на 350 мест подрядчикам порекомендовали увеличить количество рабочих — сейчас отставания в графике нет, но есть риск его появления в будущем. Мэр добавил, что у него нет сомнений по самой большой школе из плана — объект на 1 тыс. 875 мест на улице Командорской откроется уже 1 сентября. Застройщик увеличил рабочую бригаду до 325 человек.

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