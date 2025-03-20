Мэр Краснодара рассказал о ходе строительства соцобъектов в новых районах

Глава Краснодара Евгений Наумов 20 марта провел встречи с подрядчиками, возводящими социальные объекты в кубанской столице.

По словам мэра, не на всех объектах работы идут по графику. Команда администрации города на основании огромного опыта социального строительства видит возможности и недоработки.

В детских садах на улицах 2-й Ямальской на 250 мест и Командорской на 350 мест подрядчикам порекомендовали увеличить количество рабочих — сейчас отставания в графике нет, но есть риск его появления в будущем.

«Мне доложили о готовности школы по улице Григория Пономаренко (1 тыс. 550 мест) — ровно 50%, есть отставание. Район быстрорастущий, семейный. Жители, в том числе Музыкального микрорайона, очень ждут открытия школы. Запланировал выезд на объект», — написал Евгений Наумов в Telegram.

Мэр добавил, что у него нет сомнений по самой большой школе из плана — объект на 1 тыс. 875 мест на улице Командорской откроется уже 1 сентября. Застройщик увеличил рабочую бригаду до 325 человек, при этом готов и дальше наращивать мощности. Параллельно в мэрии формируют коллектив учителей и заботятся об оснащении будущего образовательного учреждения.

Всего в краевом центре продолжают строиться 53 социальных, спортивных и коммунальных объекта.

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