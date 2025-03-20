Вопросы нехватки кадров и привлечения молодых специалистов обсудили на Кубани

Возведение социальных объектов, повышение ставки на ипотеку и кадровый голод — эти проблемы строительного рынка Краснодарского края обсудили представители Народного фронта и эксперты сферы.

На встрече говорили и о сложностях, мешающих развитию строительного рынка, а также о привлечении молодых специалистов.

«Поговорили о привлечении и обучении молодых специалистов в строительную отрасль, о взаимодействии подрядных организаций — крупных застройщиков — между собой с целью выявления и внедрения новых инструментов», — сказал заместитель руководителя Департамента строительства Краснодарского края Артем Моисеев.

«Есть проблемы, о них знают заказчики и подрядчики. Но бывают такие ситуации, когда она не разрешима без участия в законотворчестве», — отметил руководитель регионального исполкома Народного Фронта в Краснодарском крае Федор Геращенко.

После конференции было принято решение о создании рабочую группу, которая будет заниматься проработкой озвученных проблем.

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