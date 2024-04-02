В Краснодаре завершили ремонт на 10 участках дорог по нацпроекту

Работы по восстановлению дорожного полотна в краевой столице проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Так, в надлежащее состояние привели около 10 км дорог на улицах Береговой, Севастопольской, Липовой, имени Яна Полуяна, имени Ковалева, Свободной, Майкопской, Благовещенской, имени Шевченко и Трамвайной.

Сейчас стартовали работы на участке улицы Дзержинского — от Курортной до Карасунской, а также на Красных Партизан — от Рашпилевской до Тургенева. Там обновят асфальтовое покрытие, заменят бордюры и люки, а также нанесут разметку и установят дорожные знаки.

Кроме того, ремонт дорог продолжается еще на 10 участках, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего в 2024 году согласно профильному нацпроекту отремонтируют более 58 км дорог в Краснодаре.