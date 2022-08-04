В Краснодаре завершили проектирование ливневки для улицы Гудимы

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сейчас ливневая канализация на улице Гудимы отсутствует. Во время сильных дождей там подтапливает дворы и дома.

Специалисты уже завершили работу над проектированием ливневки для улицы Гудимы. Ее построят от дома № 13 до дома № 2/4 по улице Суворова. Работы планируют начать до конца 2022 года.

С начала года в краевой столице прочистили более 83 км ливневой канализации и более 4,1 тыс. дождеприемных колодцев. Из них вывезли более 300 куб. м ила, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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