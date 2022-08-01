В Краснодаре после сильного дождя подтопило двор на улице Гудимы

Видео «Кубань 24»

Сильный дождь с градом прошел в краевой столице вечером 1 августа. О подтоплениях по всему городу сообщают жители в соцсетях.

В частности, снова подтопило двор частного дома по улице Гудимы, 21. Жительница дома рассказала интернет-порталу «Кубань 24», что вода хлынула во двор после ливня и продолжает постепенно поступать к дому. По ее словам, соседние дворы практически не подтопило.

После сильного дождя на улицы Краснодара вышла водооткачивающая техника. Ее готовы оперативно задействовать для ликвидации возможных подтоплений.

За ситуацией на улицах краевой столицы круглосуточно следят специалисты Центра мониторинга дорожного движения и транспорта и ЕДДС.

По прогнозам синоптиков, осадки в краевом центре продолжатся в течение ближайших суток, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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