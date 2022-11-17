В Краснодаре завершили модернизацию канализационного коллектора на улице Селезнева
На улице Селезнева заменили 221 м канализационного коллектора диаметром 1,2 м. Вместо старых бетонных труб уложили пластиковые со сроком эксплуатации не менее 50 лет.
Коллектор находится на глубине свыше 6 м. Рабочие провели перекладку труб без масштабных земляных работ и ущерба асфальтового покрытия. На время ремонта работу коллектора не останавливали.
В настоящее время выполняется переключение на новую сеть с устройством четырех новых смотровых колодцев. Завершить все работы, включая благоустройство, планируют до конца ноября.
«Этот коллектор принимает стоки потребителей микрорайона Гидростроителей с численностью населения свыше 80 тыс. человек и является важным звеном в городской системе водоотведения. Поэтому наша прямая задача — обеспечить его бесперебойную работу», — цитирует директора по производству «Росводоканал Краснодар» Станислава Гераськова пресс-служба мэрии Краснодара.
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