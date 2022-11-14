В Геленджике проложат около 1,5 тыс. метров канализационных сетей

Фото пресс-службы администрации Геленджика

Работы проводят в рамках проекта «Чистая бухта». Начался третий этап — идет замена сетей на пересечении улицы Советской и набережной Геленджика.

Замену сетей проводят в межсезонье. Коммуникации меняют по 50 м, чтобы минимизировать неудобства для жителей и гостей курорта.

В первую очередь планируют заменить 700 м сетей по улицам Революционной и Ленина до Мира. Следом 840 м заменят по улице Мира от Садовой до Горной. В план ремонта входят разработка траншеи глубиной до 4 м, укладка сетей, засыпка и благоустройство с восстановлением покрытия. Завершить работы на участке планируют до начала курортного сезона 2023 года.

В начале 2023 года заменят самотечные сети канализации на улицах Островского, Новороссийской, Севастопольской, Чайковского, Революционной от Крымской в сторону главной канализационной насосной станции.

Проект «Чистая бухта» позволит модернизировать инфраструктуру курорта, сообщает пресс-служба мэрии Геленджика.

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