В Сочи за неделю зафиксировали более 10 незаконных сливов сточных вод

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Инспекторы водоканала провели мониторинг отведения стоков на курорте. Один из случаев выявили в ЖК в Адлерском районе.

В жилом секторе на улице Ленина инспекторы обнаружили утечку стоков на частном коллекторе. Выяснилось, что причиной этому стали засор и поломка перекачивающего насоса. При этом представители ЖК игнорировали поломку и не устраняли неисправность, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сочинского «Водоканала».

Собственнику сетей выдали предписание для немедленного решения ситуации и ремонта неисправного оборудования.

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