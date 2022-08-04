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В Сочи за неделю зафиксировали более 10 незаконных сливов сточных вод

Общество
04.08.2022 10:37
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-za-nedelyu-zafiksirovali-bolee-10-nezakonnyh-slivov-stochnyh-vod
Фото unsplash.com

Инспекторы водоканала провели мониторинг отведения стоков на курорте. Один из случаев выявили в ЖК в Адлерском районе.

В жилом секторе на улице Ленина инспекторы обнаружили утечку стоков на частном коллекторе. Выяснилось, что причиной этому стали засор и поломка перекачивающего насоса. При этом представители ЖК игнорировали поломку и не устраняли неисправность, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе сочинского «Водоканала».

Собственнику сетей выдали предписание для немедленного решения ситуации и ремонта неисправного оборудования.

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