В Краснодаре завершили модернизацию канализационного коллектора на улице Октябрьской

Фото пресс-службы администрации Краснодара

По данным «Росводоканал Краснодар», 1 сентября работы завершились.

Сейчас на участке улицы Октябрьской восстанавливают дорожное покрытие. На следующей неделе на отрезке от улицы Мира до улицы Постовой нанесут новую дорожную разметку и восстановят движение транспорта по двум полосам.

За время работу проложили 650 м нового трубопровода диаметром 600 мм. Обустроили 12 колодцев. При замене трубопровода применили бестраншейный метод горизонтального бурения. Благодаря этому удалось избежать разрытий дорожного полотна.

На время работ жителей Центрального округа обеспечивала обводная перекачивающая насосная станция. Модернизация коллектора на Октябрьской повысит надежность системы водоотведения в центре города, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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