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На строительство главного канализационного коллектора в Краснодаре выделят 3,3 млрд рублей

Экономика
27.10.2022 17:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-stroitelstvo-glavnogo-kanalizatsionnogo-kollektora-v-krasnodare-vydelyat-3-3-mlrd-rublej
На строительство главного канализационного коллектора в Краснодаре выделят 3,3 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Еще более 13 млрд рублей на строительство выделит Фонд национального благосостояния. В краевом бюджете заложили средства на софинансирование строительства на 2023-2025 годы.

«Инженерная инфраструктура Краснодара — города-миллионника сегодня особенно нуждается в обновлении и развитии. На строительство главного коллектора на следующий год в краевом бюджете предусмотрели 3,3 млрд рублей. Еще более 13 млрд рублей выделит Фонд национального благосостояния. Новый коллектор позволит разгрузить систему водоотведения как в центре, так и развивающихся районах», — сказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В планах строительство трех канализационно-насосных станций и коллектора протяженностью 23,4 км. Начать работы планируют в 2023 году, завершить — в 2026, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Краснодарскому краю одобрили заем 13,2 млрд рублей на строительство главного коллектора.

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