Краснодарскому краю одобрили заем 13,2 млрд рублей на строительство главного коллектора
Заем Краснодарскому краю в размере 13,25 млрд на строительство главного канализационного коллектора одобрило Правительство РФ.
Об этом 18 августа сообщил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
«По результатам реализации проекта к сетям будут подключены новые абоненты жилищного фонда и улучшено качество услуг для 1,2 млн человек», — сообщили в пресс-службе кабмина.
Всего в рамках программы «Инфраструктурное меню» регионам России одобрили 171 проект строительства в сфере ЖКХ на сумму около 102 млрд рублей.
«Модернизация существующих систем и сетей ЖКХ — вопрос давно назревший, и сегодня мы активно работаем над этим для повышения качества предоставляемых населению услуг и снижения потерь в сетях. Также важно, чтобы новые дома подключались к современным и качественным инженерным сетям», — отметил вице-премьер.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре модернизируют главный канализационный коллектор. Работы на нем начались 6 июня.
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