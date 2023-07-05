В Краснодаре завершили демонтаж поврежденных конструкций в многоэтажке на улице Клинической

Вечером 24 мая в этом многоквартирном доме произошел хлопок газа и пожар в квартире на пятом этаже. По этом адресу по-прежнему действует локальный режим ЧС.

Рабочие уже завершили демонтаж поврежденных конструкций. В июне график работ скорректировали из-за сильных дождей. Сейчас с территории дома вывозят строительный мусор. Восстанавливать пятый этаж многоэтажки на Клинической, 18 планируют начать до конца этой недели.

«Начнем с восстановления фасада здания, после приступим к ремонту конструкций внутри многоквартирного дома», — рассказал замглавы департамента строительства Краснодара Александр Мадовский.

Он добавил, что после восстановления геометрии квартир займутся плитами перекрытия. Кроме того, в доме планируют полностью обновить кровлю.

Сейчас в пункте временного размещения находятся 21 жилец пострадавшего дома, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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