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В Краснодаре завершили благоустройство Дубинского сквера

Общество
05.10.2022 12:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zavershili-blagoustrojstvo-dubinskogo-skvera
В Краснодаре завершили благоустройство Дубинского сквера
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В сквере на улице Шевченко, 49/2 установили новое детское оборудование, лавочки и урны. Работы выполнили за счет городского бюджета.

Кроме Дубинского сквера в порядок привели площадку на улице Алма-Атинской, 2/3 и зеленую зону на улице Бульварное Кольцо, 5/1.

Завершаются работы в скверах имени Жукова, Прохладном, Старокорсунском, Октябрьском и Соборном.

Всего за счет средств городского бюджета в текущем году планируют благоустроить 15 территорий, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

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