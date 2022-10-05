В Краснодаре завершили благоустройство Дубинского сквера
Общество
05.10.2022 12:04
В сквере на улице Шевченко, 49/2 установили новое детское оборудование, лавочки и урны. Работы выполнили за счет городского бюджета.
Кроме Дубинского сквера в порядок привели площадку на улице Алма-Атинской, 2/3 и зеленую зону на улице Бульварное Кольцо, 5/1.
Завершаются работы в скверах имени Жукова, Прохладном, Старокорсунском, Октябрьском и Соборном.
Всего за счет средств городского бюджета в текущем году планируют благоустроить 15 территорий, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
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