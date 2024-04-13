В Краснодаре завершают строительство школы на улице Черкасской

Новая трехэтажная школа на 1 тыс. 550 мест является филиалом школы № 104. В настоящее время на объекте ведутся отделочные работы, монтаж инженерных систем и благоустройство территории.

Готовность учебного учреждения составляет 79%. Постоянно на объекте работают порядка 300 человек. Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что школа строится по современным стандартам.

«В ней будет все необходимое для разностороннего развития учеников, чтобы они не только получали знания, но и занимались спортом и творчеством», — сказал Наумов.

Строительство ведется за счет средств строительной компании. Глава департамента строительства Иван Горобец сообщил, что сейчас устанавливают окна и витражи, монтируют системы отопления, электроснабжения, вентиляции, водоснабжения и канализации.

В школе планируют разместить 62 класса, в том числе кабинеты 3D-моделирования и робототехники. Также в здании будет два актовых и два спортзала, зал хореографии, помещения психолого-педагогической службы, информационный центр, медблок и столовая на 775 мест. Для учеников начальных классов организуют игровую зону. На прилегающей территории будет многофункциональная спортплощадка, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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