Уроки обществознания заменят историей в 6–8 классах в России

С 1 сентября 2025 года обществознание уберут из школьной программы 6–8 классов.

Освободившиеся часы передадут для уроков истории — количество часов ее изучения увеличится с 340 до 476. Соответствующий приказ Министерства просвещения РФ опубликован на портал правовой информации.

«Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, — 476, в 5–8 классах по 3 часа в неделю, в 9 классе — по 2 часа в неделю», — сообщается в документе.

Изменения будут применять при приеме на обучение по образовательным программам основного и среднего общего образования, начиная с 2025/26 года.

«В соответствии с учебным планом основного общего образования обществознание изучается в 9 классе, общее количество рекомендованных учебных часов составляет 34 часа, по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях», — говорится в приказе.

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