В Краснодаре завершают строительство 18 проблемных домов

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Долгострои краевого центра проинспектировали вице-губернатор Кубани Евгений Наумов, руководитель краевого департамента по надзору в строительной сфере Максим Карпенко и директор Фонда защиты прав дольщиков региона Михаил Варсегов.

«С помощью Фонда в Краснодаре завершаем 18 долгостроев. Все они находятся в едином реестре проблемных объектов — это жилые литеры, автостоянки, административные здания. Часть из них сдадут уже в этом году, например, ЖК «Иван-да-Марья» и «Парусная регата», — рассказал Наумов.

Вице-губернатор отметил, что по поручению главы края Вениамина Кондратьева из регионального бюджета уже выделили 2,5 млрд для возможности привлекать на достройку проблемных домов федеральные средства. Еще 1,2 млрд рублей предусмотрели на 2023 год в качестве взносов.

Сейчас в ЖК «Радуга» на улице Евгении Жигуленко три литера имеют степень готовности от 22% до 34%. Свои квартиры в этом жилом комплексе ждут 450 собственников. Достроить все три литера «Радуги» планируют к осени 2023 года.

Три литера ЖК «Жемчужина» на улице Шаляпина готовы на 50%. Ввести в эксплуатацию литеры 1 и 2 планируют до конца 2022 года, 3 литер — в первой половине 2023 года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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