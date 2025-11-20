В Краснодаре завершают первый этап реконструкции Тургеневского моста

Отремонтированную часть Тургеневского моста в Краснодаре откроют в ближайшие дни. Об этом сообщил глава кубанского центра Евгений Наумов. Главные преобразования коснулись половины путепровода со стороны Юбилейного микрорайона. Продолжается строительство и канализационного коллектора № 20.

За последние три года в Краснодаре сделано очень многое, причем в самых разных сферах — от поддержки многодетных семей до строительства школ, больниц и дорог, включая одну из главных — Тургеневский мост. Это ключевая транспортная артерия, связывающая Кубань и Адыгею. Ежедневно по нему въезжают более 25 тыс. машин, а выезжают свыше 29 тыс. Реконструкция моста началась в апреле этого года. За этот период строители почти завершили первый этап работ.

«Мы уже на финишной прямой. Уже на большей части моста устроены два слоя асфальта. На мосту были заменены все балки пролетного строения», — говорит руководитель проекта Александр Сурин.

Реконструкция идет беспрерывно. Круглосуточно в две смены работают 120 человек и 18 единиц техники.

«Ремонт моста еще продолжается, но уже видна проделанная работа. Одна часть практически вся уже отремонтирована, а вторая ждет своей очереди. Пролетная часть вся новая. Со всех опор демонтировали разрушенный слой старого бетона. Восстановили опору до первоначальной формы», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Ваник Абраамян.

Также в краевой столице строят новый канализационный коллектор № 20. Стратегически важные трубы начали прокладывать именно при Евгении Наумове. Он лично не раз проверял ход работ. Коллектор позволит обеспечить эффективный сбор коммунальных стоков в новых густонаселенных районах Краснодара.

«Работы введутся круглосуточно. У нас более 130 котлованов, первый и второй этап выполнены, на третьем этапе сделали больше 20 котлованов», — говорит бригадир работ Анатолий Лопатин.

Для строительства коллектора используют армированные полимерные трубы диаметром от 1 тыс. до 1,8 тыс. мм. Их укладывают на глубину до 9 м на подготовленное основание из щебня и песка. Трубопровод пройдет от улицы имени Героя Яцкого, далее по Петра Метальникова, Ростовскому шоссе и до Западного обхода. Протяженность — 23 км. Завершить строительство планируют в 2026 году.

В поселке Березовом в июне открылся новый приют для бездомных собак.

«Внутри будет, по возможности, лежанка, на площадке будут стоять две миски: с едой и водой. Дерево — это теплостойкий материал, поэтому собаке зимой будет комфортно», — отмечает директор управления по обращению с животными Артем Левченко.

С начала работы было отловлено вакцинировано, стерилизовано, а также чипировано уже более 2 тыс. четвероногих. Бездомных животных после отлова держат в приюте 26 дней. Затем их возвращают в привычные места обитания.

За три года работы на посту главы Краснодара Евгений Наумов сумел в корне поменять ситуацию с нехваткой социальных объектов. В краевой столице построили 80 соцобъектов: 26 школ, 49 детских садов, новые учреждения здравоохранения и ФОКи. Пересмотрена градостроительная политика. Краснодар уходит от хаотичной застройки. Соцобъекты появляются раньше жилых комплексов.

Читайте также: новую многополосную дорогу построили на улице Старокубанской в Краснодаре.

Подпишись, здесь всегда интересно.