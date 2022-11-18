В Краснодаре завершают дорожные работы на улице Власова
Общество
18.11.2022 17:04
Ремонт дорожного покрытия на улице Власова выполняют с сентября в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Рабочие приводят в порядок участок улицы протяженностью более 2 км — между Севастопольской и Академика Трубилина. Там уже заменили верхний слой покрытия и установили знаки. Сейчас на ремонтируемом участке наносят разметку и устраивают искусственные неровности. Также обновляют покрытие тротуара на некоторых участках.
В Краснодаре в рамках дорожного нацпроекта уже завершили работы на улицах Фадеева и Ставропольской. Ремонт дорог завершают на улицах Офицерской, Юннатов и Пригородной, продолжают на Фрунзе, Новороссийской и Котовского, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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