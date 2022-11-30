В Краснодаре завершается строительство Центра по выращиванию грибов

В тепличном комплексе планируют выращивать вешенки и опята. Об этом 30 ноября рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани напомнил, что соглашение о реализации инвестпроекта заключили в июне текущего года на Петербургском международном экономическом форуме. Общий объем инвестиций в проект — порядка 1 млрд рублей.

«Сегодня тепличный комплекс «Зеленая линия» завершает второй этап строительства Центра по выращиванию грибов в Краснодаре. Здесь собираются производить вешенки и опята. Сейчас на предприятии заканчивают строительство новых цехов, закупку оборудования. Это позволит создать более 80 новых рабочих мест, увеличить планируемую мощность до 1,3 тыс. т грибов в год. Объект планируют сдать в эксплуатацию в конце текущего года», — рассказал Кондратьев.

Также на предприятии собираются производить органический посевной материал для выращивания грибов. В настоящее время эта отрасль серьезно зависит от иностранных поставщиков, а потребность в мицелии ежегодно растет.

Производство культивируемых грибов — одно из перспективных направлений сельского хозяйства в России. Кубань входит в тройку крупнейших регионов-производителей грибов в РФ. В Краснодарском крае действует три крупных грибоводческих комплекса. Валовое производство шампиньонов во всех категориях хозяйств в прошлом году составило 22,2 тыс. т, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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