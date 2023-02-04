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В Краснодаре завершается ремонт улицы Полины Осипенко

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zavershaetsya-remont-ulitsy-poliny-osipenko
В Краснодаре завершается ремонт улицы Полины Осипенко
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Работы ведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

На участке улицы Полины Осипенко протяженностью 1,38 км — от улицы Ставропольской до улицы Болотникова уложили новый асфальт, заменили бордюры. Сейчас ведутся работы по нанесению разметки и установке дорожных знаков.

По плану этого года уже выполнили работы на улицах Ставропольской, Офицерской, Юннатов, Фрунзе, Фадеева, Пригородной, Власова, Котовского и Новороссийской. На завершающей стадии ремонт улиц Пугачева, Деповской и Пионерской.

Продолжают ремонтировать улицы Таманскую, Первомайскую, Думенко, Кавказскую, Димитрова и Чернышевского, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре заменили почти 0,9 км асфальта на улице Деповской.

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