В Краснодаре завершается ремонт улицы Полины Осипенко
Общество
04.02.2023 18:11
Работы ведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
На участке улицы Полины Осипенко протяженностью 1,38 км — от улицы Ставропольской до улицы Болотникова уложили новый асфальт, заменили бордюры. Сейчас ведутся работы по нанесению разметки и установке дорожных знаков.
По плану этого года уже выполнили работы на улицах Ставропольской, Офицерской, Юннатов, Фрунзе, Фадеева, Пригородной, Власова, Котовского и Новороссийской. На завершающей стадии ремонт улиц Пугачева, Деповской и Пионерской.
Продолжают ремонтировать улицы Таманскую, Первомайскую, Думенко, Кавказскую, Димитрова и Чернышевского, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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